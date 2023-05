Ligue des Champions - L'Inter de Romelu Lukaku a la main avant d'affronter l'AC Milan pour la demi-finale retour

L'Inter "accueille" l'AC sur la même pelouse du stade Giuseppe Meazza. L'avantage ne se situera donc pas autant sur ce point que sur la présence des supporters cette fois bien plus nombreux du côté des Intéristes. Mais ceux-ci devront se méfier du Milan qui va jouer sa saison sur cette rencontre. Battu ce week-end en championnat (2-0 à La Spezia), ses chances de terminer en ordre utile pour la Ligue des Champions s'amenuisent. Il faudra un grand match des Diables Rouges Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles De Ketelaere (seul le premier était titulaire mercredi dernier) et des autres Rossoneri pour priver l'Inter de Romelu Lukaku (lui aussi remplaçant au match aller) de la finale. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale est bien en jambes, après avoir inscrit un doublé lors du succès des siens face à Sassuolo samedi (4-2). Il a au moins marqué ou donné une passe décisive lors de chacune de ses quatre dernières titularisations pour l'Inter. Les Nerazzuri ont décroché trois victoires en C1, en 1964, 1965 et 2010, et se sont inclinés en finale en 1967 et 1972. Ce ne serait que la deuxième finale du club dans la compétition depuis qu'elle est devenue la Ligue des Champions. L'AC Milan vise quant à lui une douzième finale. La dernière, en 2007, coïncide avec sa septième et dernière victoire. (Belga)