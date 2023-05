Ligue des Champions - L'Inter premier qualifié pour la finale après avoir éliminé l'AC Milan

Dans cette rencontre avec un énorme enjeu à la clé, les deux équipes donnaient directement le ton en se montrant très offensives. À peine le coup d'envoi donné, Theo Hernandez s'offrait une frappe des 25 mètres qui passait juste au-dessus de la barre d'Onana (5e). Quelques minutes plus tard, Brahim Diaz offrait au Milan sa première grosse occasion mais, encore une fois, le gardien des Nerazzuri sortait une parade qui empêchait l'AC d'ouvrir le score. À dix minutes du retour aux vestiaires, Leao envoyait une frappe trop croisée qui passait à quelques centimètres du montant (37e) et quelques instants plus tard, Maignan sauvait le Milan de l'ouverture du score sur une tête à bout portant de Dzeko (39e). C'est finalement Lautaro Martinez qui délivrait l'Inter à un peu plus d'un quart d'heure du terme de cette double confrontation (73e). L'Argentin, servi de façon millimétrée par Lukaku, envoyait une frappe légèrement déviée par Maignan mais qui passait entre le gardien et son poteau. Aucun Belge n'était titulaire dans aucune des deux équipes mardi soir. Romelu Lukaku est monté au jeu du côté de l'Inter à la place de Dzeko peu après l'heure de jeu. Côté AC Milan, Pioli faisait un double changement en fin de match pour faire monter Alexis Saelemaekers et Divock Origi. L'Inter rencontrera en finale le vainqueur de Real Madrid-Manchester City, dont la demi-finale retour à lieu mercredi soir (aller : 1-1). La finale de la Ligue des Champions se disputera à Istanbul, le 10 juin. (Belga)