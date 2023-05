NBA - Philadelphie se sépare de son coach Doc Rivers

"Doc est l'un des meilleurs coaches de l'histoire de la ligue, un futur membre du Hall of Fame et quelqu'un que je respecte énormément", a déclaré le président des Sixers, Daryl Morey, dans le communiqué. "Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait au cours de ses trois saisons ici et nous le remercions pour l'impact significatif qu'il a eu sur notre franchise", a-t-il ajouté. Les Sixers, qui comptent en leurs rangs le MVP (meilleur joueur de la saison) Joel Embiid et la superstar James Harden, se sont inclinés en sept matches face aux Celtics, après une lourde défaite (112-88) lors de la rencontre décisive dimanche à Boston. C'était la cinquième fois que Philly se faisait éliminer à ce stade au cours des six dernières saisons. Rivers, quant à lui, a subi sa quatrième défaite dans une série de play-offs après avoir mené 3-2, manquant donc une nouvelle fois l'opportunité de conclure. L'expérimenté entraîneur de 61 ans avait dit vouloir rester en place dimanche, arguant qu'il lui restait deux années de contrat. Arrivé en octobre 2020 avec un contrat de cinq ans, il quitte donc prématurément le banc des Sixers avec un bilan de 154 victoires et 82 défaites en saison régulière. Auparavant, il avait été à la tête du Magic d'Orlando, des Boston Celtics, avec qui il avait été champion en 2008, et des Los Angeles Clippers. Rivers est le troisième coach à faire les frais d'une campagne de play-offs infructueuse après Mike Budenholzer et Monty Williams, respectivement licenciés par les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns. (Belga)