Plus de 200 renseignements récoltés dans le cadre de l'opération "Identify Me"

Lancée le 10 mai, l'opération "Identify Me" s'inscrit dans le cadre d'une campagne internationale menée par la police fédérale belge, le Bundeskriminalamt allemand, la police néerlandaise et Interpol. Depuis son lancement, quelque 22 avis de recherche ont été publiés sur le site internet www.interpol.int/im, accessible au public. Toutes les victimes sont des femmes non identifiées qui ont probablement perdu la vie en raison de faits de violence. Les informations recueillies jusqu'à présent sont considérées comme "exploitables", indique la police fédérale. Les services de police des pays participants ont déjà récolté des dizaines de renseignements utiles, dont 55 provenant du Plat pays, 122 d'Allemagne et 51 des Pays-Bas. Ces informations incluent des indications sur l'origine des vêtements et des bijoux des 22 femmes, ainsi que des mentions répétées de certains noms de victimes, qui font l'objet "d'enquêtes plus approfondies", précise la police. Les données récoltées sont actuellement analysées par les forces de l'ordre des trois pays participants. En cas d'identification prochaine des victimes, "la priorité sera d'informer les proches de leur sort, étant donné que la plupart des cas sont probablement liés à des crimes", indique la police, ajoutant que les futures identifications prendront "un certain temps" avant d'être rendues publiques. (Belga)