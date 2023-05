Procès des attentats à Bruxelles - Des éléments narcissiques détectés par les experts dans la personnalité d'El Makhoukhi

Le docteur Samuel Leistedt a évoqué, au sujet de Bilal El Makhoukhi, des "éléments anti-sociaux", une "intolérance à la critique, à la frustration", ainsi que "de la psycho-rigidité et de la méfiance". L'expert a précisé que l'accusé s'était montré beaucoup plus collaborant lors de leur dernière entrevue, en 2022. Le psychologue Donatien Macquet, qui a fait passer une série de tests à Bilal El Makhoukhi, a révélé que ceux-ci ont mis en avant un être "affirmé, sûr de lui", "qui peut avoir une certaine ascendance et a un côté fermé". Il peut aussi avoir des "attitudes et des comportements plus arrogants et plus hautains. Il n'hésite pas à prendre position". Selon le psychologue, ce sont des "éléments narcissiques" qui sont à l'avant-plan chez El Makhoukhi. "Il est réaliste, logique, très à l'aise avec lui-même, sous contrôle, serein, exigeant. Il a néanmoins des capacités de réflexion au niveau de l'introspection, avec des préoccupations religieuses", a-t-il exposé. Me Taelman a souhaité avoir l'avis des experts sur l'impact du régime carcéral stricte subit par son client. "L'isolation est un facteur de déstabilisation psychique, beaucoup de publications le montrent", a simplement répondu le docteur Leistedt. Quant au psychologue Macquet, il a répété les propos issus de son rapport: selon lui, ce type de régime aura probablement peu d'impact sur Bilal El Makhoukhi, compte tenu de sa personnalité "résistante et engagée". (Belga)