Procès des attentats à Bruxelles - Hervé Bayingana Muhirwa dépeint comme une personnalité critique, plutôt tolérante

Les psychiatres et psychologue ont ainsi pointé sa capacité d'analyse, de recul critique et son indépendance de jugement, couplée à une certaine curiosité intellectuelle. Hervé Bayingana Muhirwa est "réaliste, logique, à l'aise avec lui-même et ne présente pas d'élément égocentrique ou fermé". Au contraire, ont-ils souligné, sa personnalité est plutôt empreinte d'"éléments de tolérance": "il a des principes assez ancrés et cherche le contact avec l'autre". L'homme se montre curieux du monde qui l'entoure et s'intéresse aussi à son propre mode de fonctionnement, selon le rapport présenté à la cour. Il est en outre "sensible au rejet, sociable et amical". L'accusé, qui peut compter sur un important soutien de sa famille, est également capable de s'appuyer sur les autres, par exemple en demandant une aide psychologique. De manière générale, le risque global de passage à l'acte violent est "faible". "Il n'existe pas de degré zéro dans cet outil: le risque va de faible à élevé", a précisé un des spécialistes après une question de l'avocat d'Hervé Bayingana Muhirwa, Me Vincent Lurquin. "Nous nous trouvons à nouveau devant des experts qui soulignent que mon client condamne les attentats, a de la compassion pour les victimes et ne montre pas de signe de radicalisation", a complété sa consoeur Me Juliette Lurquin, après avoir cité quelques passages en ce sens du rapport. (Belga)