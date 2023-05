Quatre Jours de Dunkerque - Fracture de la clavicule pour Arnaud De Lie après sa chute lors du sprint inaugural

"Arnaud De Lie est contraint d'abandonner les Quatre Jours de Dunkerque après avoir chuté lourdement dans la dernière ligne droite de la première étape", a expliqué le communiqué de l'équipe. Dans un sprint nerveux, De Lie est tombé sur son épaule gauche et n'a pas su se relever immédiatement. Après l'arrivée, le sprinteur a été emmené à l'hôpital, où les premiers examens ont révélé "une fracture de la clavicule gauche et de nombreuses écorchures." Des examens complémentaires vont encore avoir lieu, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'autre blessure grave. Arnaud De Lie avait déjà subi une grave chute sur les Quatre Jours de Dunkerque, l'an passé, et avait été contraint d'abandonner avant le départ de la deuxième étape. Cette saison, le Taureau de Léscheret a déjà décroché quatre victoires, dont l'une sur le Grand Prix du Morbihan, le 6 mai dernier. Il a levé les bras à treize reprises dans sa carrière professionnelle. (Belga)