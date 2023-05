Quatre Jours de Dunkerque - Le port du masque n'est pas obligatoire, Soudal Quick-Step le porte par précaution

"Nous n'avons pas de reçu d'instructions, ni des autorités françaises ni de l'UCI, concernant une nouvelle obligation de porter le masque. Nous attendons, mais nous y réfléchissons", a expliqué Joël Huysman du comité d'organisation. Du côté d'Intermarché-Circus-Wanty, on attend qu'une décision soit prise. "Pour l'instant, nous faisons comme tout le monde. C'est une question délicate", a expliqué le directeur sportif Pieter Vanspeybrouck. Un coureur de la formation belge, Sven Erik Bystrom, a été testé positif au Giro. Il avait d'abord continué la course mais a finalement abandonné. "On laisse la porte ouverte aux coureurs qui ne présentent pas de symptôme, ils peuvent prendre le départ. Sven Erik n'était pas malade au début. Maintenant que c'est le cas, il a quitté la course. J'espère que nous serons épargnés par les cas de covid durant ces Quatre Jours." Les coureurs de Soudal Quick-Step se sont présentés sur le podium de départ avec un masque. "Là où il y a du monde, les coureurs doivent utiliser un masque. Cela vaut avant et après la course. Ceci pour limiter tous les risques. Le virus n'a pas encore disparu", a commenté le directeur sportif Iljo Keisse. L'UCI n'a pas encore pris position. "Ce n'est pas parce que l'UCI ne prend pas position que nous ne devons pas prendre nos responsabilités. Mieux vaut prévenir que guérir, a ajouté Yvan Vanmol, médecin de Soudal Quick-Step. (Belga)