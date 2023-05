Taïwan étend le droit à l'adoption aux couples de même sexe

L'amendement "assure non seulement la protection des droits des enfants, mais répond également à leur intérêt supérieur", a déclaré la députée Fan Yun, enroulée dans un drapeau arc-en-ciel. "À l'avenir, les époux et les parents, quels que soient leur sexe et leur orientation sexuelle, pourront bénéficier d'une protection juridique complète", a-t-elle assuré. "Après quatre années de travail acharné, le Parlement a finalement adopté aujourd'hui le projet de loi sur l'adoption sans lien de sang par les couples de même sexe", s'est félicitée l'Alliance taïwanaise pour la promotion des droits à l'union civile dans un communiqué. L'Alliance a également salué la récente reconnaissance en janvier par Taïwan du mariage transnational entre personnes de même sexe. Auparavant, les étrangers n'étaient pas autorisés à épouser leur partenaire taïwanais s'ils venaient de territoires interdisant le mariage entre personnes de même sexe, soit la majeure partie de l'Asie. Taïwan est néanmoins à l'avant-garde des droits LGBT en Asie avec la légalisation du mariage homosexuel en 2019, une première dans cette région du monde. Le nouvel amendement sur l'adoption pour les couples homosexuels intervient la veille du quatrième anniversaire de la loi sur le mariage pour tous. (Belga)