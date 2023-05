TC Bruxelles - Un trentenaire condamné a 20 mois de prison pour sept cambriolages

La police locale avait été alertée dans la nuit par le déclenchement de l'alarme d'une maison. Sur place, les agents ont constaté que l'une des fenêtres du premier étage de l'habitation avait été forcée, que tous les placards avaient été fouillés et que plusieurs boites à bijoux avaient été vidées. Ayant reçu plusieurs autres plaintes pour cambriolage, plusieurs patrouilles ont quadrillé le quartier avec le soutien d'un hélicoptère de la police fédérale. C'est grâce à ce dernier qu'un homme caché dans les buissons avec son sac-à-dos a été repéré. Le suspect a pris la fuite mais a pu être interpellé après une course-poursuite. Lors d'une perquisition au domicile du trentenaire, la police a notamment retrouvé un sac Louis Vuitton, des jumelles Swarovski et de la monnaie provenant de précédents cambriolages, commis les 24 et 28 décembre à Overijse et Rhode-Saint-Genèse. Une enquête de téléphonie a permis de relier le prévenu à ces actes. (Belga)