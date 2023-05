Tour d'Italie - Erik Fetter et Martijn Tusveld portent à treize le nombre total d'abandons mardi

Fetter et Tusveld, après Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) et Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) sont deux des quatre coureurs à avoir abandonné en cours d'étape. Neuf autres coureurs n'avaient pas pris le départ à Scandiano, mardi matin: Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech), Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty) et Callum Scotson (Team Jayco-AlUla) avaient comme Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) été testés positifs au Covid-19, Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), Rein Taaramäe (Intermarché-Circus-Wanty) et Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) souffraient d'une autre maladie, et Stefan Küng (Groupama-FDJ) est parti pour poursuivre d'autres objectifs. Le peloton du Tour d'Italie ne compte plus que 150 coureurs, alors qu'ils étaient 176 au départ. La dixième étape, aux conditions météorologiques particulièrement difficiles, pourrait entraîner de nouveaux abandons. (Belga)