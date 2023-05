Tour d'Italie - Magnus Cort complète sa trilogie dans les Grands Tours après une "journée très difficile"

Cort Nielsen est entré dans le cercle fermé des vainqueurs dans les trois Grands Tours quelques jours après son compatriote Mads Pedersen. "Pour moi, ce n'était pas important d'être le premier à le faire dans ce Giro, c'était surtout important de le faire. Surtout aujourd'hui, c'était l'une des journées les plus dures de ma carrière sur le vélo. Il y avait le vent, le froid, la confusion, tout le monde était nerveux... Mais il fallait continuer." Cort Nielsen s'est échappé avec Derek Gee (Israel-Premier Tech) et Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), qu'il a ensuite réglés au sprint. "Ma radio ne marchait pas, je n'avais pas vraiment d'infos. Nous avons juste poussé toute la journée. C'était déjà une grosse bagarre pour être dans l'échappée. Ensuite, il fallait continuer jusqu'au sommet de l'ascension. Après 90 km, il y a eu des cassures dans le peloton et celui-ci a arrêté de nous chasser. Puis il s'est remis à chasser. Nous n'avions pas le choix, il fallait continuer, continuer, continuer... Dans le peloton, ils étaient toujours deux-trois à se relayer, ils ont tout donné. C'était une journée très difficile." (Belga)