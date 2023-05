Un piéton sur deux manipule son téléphone en traversant, selon l'AWSR

Dans 94% des cas, les piétons qui utilisent leur téléphone au moment de traverser la rue répondent à un appel. Viennent ensuite le fait de lire ou d'écrire des messages, dans 83% et 76% des cas respectivement, puis de surfer sur internet (69%). Bien que ces comportements ne soient pas explicitement interdits par le code de la route, ils peuvent mener à une sanction s'ils conduisent à une infraction, comme traverser alors que le feu est rouge. L'agence wallonne rappelle par ailleurs que 71% des piétons tués ou blessés dans un accident de la route étaient en train de traverser la chaussée. Contrairement aux piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont soumis aux mêmes règles que les automobilistes. Utiliser son téléphone en le tenant en main à vélo ou à trottinette n'est dès lors pas autorisé. L'étude de l'AWSR révèle pourtant que près d'un Wallon sur trois déclare manipuler son téléphone lorsqu'il se déplace à trottinette et un Wallon sur quatre lorsqu'il se déplace à vélo. En parallèle à l'usage du smartphone, l'AWSR souligne le danger que représente le port d'un casque ou d'écouteurs pour les piétons et les utilisateurs de deux roues. En fonction du volume sonore, l'usager risque en effet de manquer des informations essentielles, comme des bruits de klaxons ou de sonnettes, qui peuvent être étouffés par le casque. (Belga)