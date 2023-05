Un "refuge arc-en-ciel" ouvrira d'ici peu à Charleroi

La Ville de Charleroi et une série de partenaires institutionnels et associatifs travaillent à cette solution pérenne depuis plusieurs mois. Le dispositif imaginé permettra, selon l'échevine, de mettre à l'abri tout d'abord et d'accompagner vers l'autonomie ensuite des jeunes rejetés en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre. Le refuge se compose de trois appartements de deux chambres. Appartenant à la Ville de Charleroi, ils seront gérés par l'ASBL de promotion du logement Relogeas. Cette dernière proposera aux jeunes un hébergement "type transit" et un accompagnement social. "Nous voulons considérer ces jeunes dans leur globalité et envisager avec eux tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer aussi bien sur les questions de genre que sur celles liées à leur situation socio-économique, scolaire ou de logement", a indiqué Anne-Catherine Rizzo, responsable de Relogeas. (Belga)