Vodafone annonce 11.000 suppressions d'emplois sur trois ans

Elle dit vouloir "simplifier l'organisation pour retrouver notre compétitivité", dans un communiqué de résultats pour l'exercice 2022/2023 qui fait part d'une stagnation des recettes à 45,7 milliards d'euros. Vodafone avait annoncé début décembre le départ du précédent dirigeant Nick Read, après quatre ans à la tête du groupe britannique de télécommunications, dans un contexte de contre-performances. Mme Della Valle avait alors exercé ces fonctions par intérim jusqu'à sa confirmation le mois dernier. Vodafone, poids lourd du secteur en Europe, mène depuis plusieurs années une restructuration qui l'a notamment conduit à se recentrer sur l'Europe et l'Afrique. La semaine dernière, l'opérateur et Emirates Telecommunications (e&), devenu il y a un an premier actionnaire du groupe de téléphonie britannique, ont annoncé un accord de "partenariat stratégique". Le groupe e&, qui a progressivement augmenté sa participation dans l'opérateur britannique depuis un an pour atteindre aujourd'hui 14,6% du capital, est officiellement désigné "actionnaire de référence de Vodafone" dans un communiqué. Début mai, des informations de presse faisaient état d'une fusion imminente à 15 milliards de livres de Vodafone avec la holding de Hong Kong CK Hutchison dans la téléphonie mobile au Royaume-Uni. Vodafone, qui n'avait pas souhaité commenter ces informations, avait indiqué en octobre être en discussion pour fusionner ses activités dans le pays avec Three UK, filiale de CK Hutchison, afin d'allier leurs forces dans la 5G. (Belga)