Accident de car mortel à Zurich en 2018: chauffeur italien inculpé

Le prévenu est également mis en accusation pour violation grave du code de la route. Le Ministère public lui reproche d'avoir conduit beaucoup trop vite sur la chaussée enneigée et verglacée. L'accident est survenu le 16 décembre 2018, au petit matin, sur l'appendice de l'autoroute A3, à l'entrée de Zurich, au sud-est de la ville. Le bus venait de Gênes (Italie) et devait se rendre à Düsseldorf (Allemagne). Il appartenait à un partenaire de l'entreprise de transport Flixbus. Le véhicule a dérapé et foncé dans un mur, malgré un freinage d'urgence. L'impact a été si violent qu'une passagère a été projetée à travers une vitre dans la rivière Sihl enjambée de dix mètres par la bretelle d'autoroute. Elle est décédée sur place. Une autre personne a succombé à ses graves blessures deux semaines plus tard à l'hôpital. Le chauffeur inculpé a été grièvement blessé. A l'époque de l'accident, aucune signalisation spéciale n'indiquait que l'autoroute se terminait à cet endroit. Le virage à droite y était toutefois visible. Un conducteur se retrouvant déporté sur la gauche risquait d'entrer en collision avec le mur. Ce mur marque la fin d'une chaussée autoroutière qu'un projet initial des années 1960 aurait dû prolonger à travers la ville. L'appendice de l'autoroute n'était pas bouclé par des barrières, car la police et les secours l'utilisent régulièrement pour rapidement changer de direction en cas d'accident. Entretemps, l'Office fédéral des routes a fait installer des éléments en béton empêchant que des véhicules continuent leur route en ligne droite et aillent percuter le mur. (Belga)