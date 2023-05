Andrés Guardado met fin à sa carrière internationale après 181 sélections avec le Mexique

"Merci pour tout ce que j'ai vécu pendant ces seize années en sélection", a écrit Guardado sur les réseaux sociaux. "Il est impossible d'exprimer avec des mots à quel point je me sens reconnaissant et privilégié. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accompagné et avec qui j'ai eu la chance de partager des moments pendant ce si beau rêve." Andrés Guardado avait fait ses débuts en équipe nationale du Mexique en 2005. Il avait disputé à l'occasion de la Coupe du monde au Qatar, lors de laquelle le Mexique a été éliminé en phase de poules, son 181e et dernier match sous le maillot de la sélection. Il a inscrit 28 buts avec 'El Tri'. Guardado a disputé cinq Coupes du monde entre 2006 et 2022, et passé la majeure partie de sa carrière dans le championnat espagnol, où il a disputé 312 matchs de Liga entre le Deportivo La Corogne, Valence et le Betis. Le milieu de terrain polyvalent a également porté les maillots du PSV, du Bayer Leverkusen et de l'Atlas Guadalajara. (Belga)