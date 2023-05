Belgian Cats - Fracture du nez pour Resimont, les Belges en Serbie sans leur coach et plusieurs cadres

La joueuse de Kangoeroes Malines sera indisponible "pour un certain temps". Ces deux rencontres à Zlatibor (vendredi et dimanche) face à la Serbie, championne d'Europe en titre, se joueront sans plusieurs cadres et sans Rachid Meziane. Le sélectionneur français des Belgian Cats dispute en soirée avec son club de Villeneuve d'Ascq (et Hind Ben Abdelkader) le premier match de la finale du championnat de France contre Lyon et Julie Allemand. Les Nordistes ont éliminé samedi en demi-finale Montpellier où évoluent Julie Vanloo et Kyara Linskens. Les deux Ostendaises, libérées, bénéficient cependant d'une semaine de repos et rejoindront les Cats plus tard. Morgane Armant était aussi engagée, en playdowns, avec son club de Saint-Amand-les-Eaux, qui a assuré son maintien au sein de l'élite française, ne disputant cependant pas les deux derniers matchs samedi et mardi. Laure Resimont devrait pouvoir reprendre la semaine prochaine avec un masque, sans contact. La date de sa reprise à l'entraînement collectif n'a pas été précisé. La Belgique sera ainsi coachée par les deux nouveaux assistants Pascal Angilis et Jill Lorent, qui auront 13 joueuses à leur disposition dont Emma Meesseman et Antonia Delaere. Elise Ramette, Serena-Lynn Geldof, Ine Joris, Maxuella Lisowa-Mbaka, Becky Massey, Billie Massey, Nastja Claessens, Bethy Mununga, Emma Vindevogel, Habibatou Bah et Julia Franquin. (Belga)