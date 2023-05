Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé de peu dans le rouge en fin de journée

Il bénéficiait toujours du soutien de arGEN-X (379,80) qui avait bondi de 5,77% sur fond de spéculation mais, ne gagnait plus que 2,48%, Solvay (103,30) et UCB (85,44) s'appréciant de 1,18 et 0,05% alors que Galapagos (38,06) avait viré de 0,47% à la baisse. AB InBev (54,36) abandonnait 2,16% tandis que Ageas (40,74) cédait 0,32%, KBC (57,84) remontant par contre de 0,63%. Cofinimmo (77,40) et Aedifica (69,25) étaient négatives de 2,09 et 1,07%, WDP (26,34) cédant 0,90%. Sofina (197,10) et Proximus (7,45) valaient 2,23 et 1,84% de moins que mardi, les résultats de Elia (119,50) étant accueillis par une chute de 3,63%. Les résultats et perspectives de EVS (22,55) étaient salués par un bond de 3,2% à l'inverse de ceux de GIMV (44,10) qui faisaient chuter le titre de 4,8%. VGP (91,90) et Agfa-Gevaert (2,53) valaient 1,2 et 1,9% de moins que la veille, Colruyt (30,37) reculant de 2,1% alors que Kinepolis (47,35) et Belysse (1,20) remontaient de 2,6 et 11,1%. Sequana Medical (3,01) rebondissait enfin de 3,8% et MDxHealth (0,377) de 1,9%, Onward Medical (4,75) chutant de 3% tandis que IBA (15,88) et Nyxoah (7,10) abandonnaient 1,9%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0825 USD, contre 1,0840 dans la matinée et 1,0865 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.910 euros, en recul de 425 euros. (Belga)