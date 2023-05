Bourse de Tokyo: le Nikkei clôture au-delà des 30.000 points pour la 1re fois depuis 2021

Le Nikkei a grimpé lors d'une cinquième séance d'affilée (+0,84% à 30.093,59 points) et l'indice élargi Topix, qui a retrouvé la veille ses plus hauts niveaux depuis août 1990, a encore pris 0,3% à 2.133,61 points. La plupart des entreprises japonaises cotées, dont le nouvel exercice fiscal commence le 1er avril, tablent sur une hausse de leurs bénéfices cette année, en dépit du ralentissement économique mondial attendu. Des investisseurs étrangers célèbres, Warren Buffett en tête, ont flairé depuis quelques mois la bonne affaire que représente potentiellement le Japon à l'heure actuelle, alors que l'évolution de la conjoncture paraît beaucoup plus incertaine dans les autres économies développées. "La faiblesse du yen a donné un coup de pouce (mercredi, NDLR) et le PIB supérieur aux prévisions a de nouveau fait prendre conscience de l'environnement relativement favorable aux investissements (au Japon, NDLR) par rapport aux Etats-Unis et à l'Europe, où les craintes d'un ralentissement économique sont toujours présentes", a ainsi commenté IwaiCosmo Securities dans une note. Bien que guère spectaculaire, la croissance économique au Japon au premier trimestre a en effet été plus forte que prévu (+0,4% sur un trimestre), grâce à la consommation qui a plutôt bien résisté à l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, selon des données préliminaires publiées mercredi. (Belga)