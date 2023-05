Challenger de Bordeaux - Michael Geerts avance en quarts de finale du double

(Belga) Michael Geerts et son partenaire britannique Ryan Peniston se sont qualifiés pour les quarts de finale du Challenger de Bordeaux, tournoi de tennis sur terre battue doté de 200.000 euros, mercredi, en France. Le duo belgo-britannique a battu, au premier tour, le Français Jonathan Eysseric et le Saoudien Aisam-Ul-Haq Qureshi 7-6 (10/8), 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes.