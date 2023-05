Des préservatifs usagés ont été envoyés à 65 femmes de la même école à Melbourne

Le courrier contenait des messages manuscrits et a été envoyé à des adresses dans le sud-est et l'est de Melbourne. Les inspecteurs pensent qu'il s'agit d'une attaque ciblée puisque toutes les destinataires ont été inscrites à l'école catholique pour filles de Melbourne, Kilbreda College, en 1999. La première victime s'est manifestée au mois de mars. La dernière en date l'a imitée lundi. D'après le Herald Sun, les femmes soupçonnent que leurs adresses ont été repêchées dans un ancien livre de classe. L'une d'entre elles, Bree Walker, a raconté au média qu'elle ne parvenait plus à dormir depuis qu'elle a pris possession de son colis malvenu et de la "très vulgaire" lettre qui l'accompagnait. Kilbreda College a été fondé en 1904 par les sœurs brigittines et compte environ 900 élèves. (Belga)