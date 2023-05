Eric Snoeck sera commissaire général de la police fédérale ad interim

Le mandat de l'actuel commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, prendra fin le 15 juin après qu'il eut décidé en décembre dernier de ne pas le renouveler. "Dans l'attente de la nomination d'un nouveau commissaire général, Eric Snoeck assurera la gestion quotidienne de la police fédérale par intérim", ont précisé Mme Verlinden (CD&V) et M. Van Quickenborne (Open Vld) dans un communiqué conjoint. M. Snoeck a débuté sa carrière en 1997 à la gendarmerie de l'époque. Il a occupé différentes fonctions au sein des services centraux de Bruxelles, à la police fédérale à Eupen et a été successivement directeur des opérations et directeur judiciaire à la police judiciaire fédérale (PJF) de Liège. Depuis 2019, il est directeur général du pilier judiciaire de la police fédérale. Il fait également partie du comité de direction de la police fédérale. (Belga)