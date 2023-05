Euro de kayak rivière - Laurane Sinnesael sacrée championne d'Europe en classique, Léo Montulet au pied du podium

Sinnesael, 25 ans, a bouclé la distance classique (longue distance) en 10:22.22, distançant de près de deux secondes l'Allemande Sophia Schmidt (10:24.04), la Française Lise Vinet prenant la 3e place (10:24.52). C'est le premier titre international seniors pour la Dinantaise, entraînée par Maxime Richard, quadruple champion du monde en rivière. Clémence Hulpiau a pris elle la 16e place (10:54.02). Chez les messieurs, le sacre est revenu au Français Maxence Barouh, en 9:20.99, devant le Slovène Simon Oven (9:24.74) et son compatriote Quentin Bonnetain (9:25.35). Montulet, 6e des derniers Mondiaux, a échoué à seulement cinq centièmes du bronze européen, terminant en 9:25.41. Trois autres kayakistes belges ont intégré le top 12, avec Kilian Meersmans 7e (9:42.06), Joren Bogaerts 8e (9:46.68) et Samuel Pype 12e (9:49.35). Montulet, Bogaerts et Pype disputeront jeudi la course par équipes, tandis que l'entièreté de la délégation belge sera engagée à partir de vendredi sur les séries de la distance sprint. (Belga)