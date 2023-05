Invasion de l'Ukraine - La Belgique participera pleinement à l'élaboration du registre des dommages de guerre

Le Conseil de l'Europe a lancé mardi ce "registre international des dommages causés par l'agression de la Russie contre l'Ukraine". Organe créé il y a 74 ans, centré notamment sur la défense des droits de l'homme, il répond avec ce projet de registre à une demande des Nations unies formulée en novembre dernier. "Il n'y aura pas de paix juste ni durable sans justice", a estimé Alexander De Croo. "Les auteurs et les commanditaires des violations massives par la Russie des droits humains et du droit international humanitaire devront tôt ou tard rendre des comptes au peuple ukrainien." Le sommet de Reykjavik réunit 46 pays du Conseil de l'Europe ainsi que de nombreux observateurs, mais la Russie en est exclue. Parmi les principaux dirigeants présents se trouvent Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, la première ministre italienne Giorgia Meloni et son homologue britannique Rishi Sunak. Il s'agit seulement du quatrième Sommet de l'organisation à ce niveau de responsabilité après ceux de 1993, 1997 et 2005. Au menu figurent également des sujets comme l'environnement, l'intelligence artificielle ou la sécurité du droit. (Belga)