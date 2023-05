Invasion de l'Ukraine - Le chef de l'ONU salue la prolongation de l'accord céréalier en mer Noire

"Je salue cette décision. Cette prolongation est une bonne nouvelle pour le monde", a déclaré M. Guterres à la presse tout en disant espérer à terme un accord plus large. "Il reste des questions en suspens", a-t-il ajouté, mais "j'espère que nous pourrons parvenir à un accord global afin d'améliorer, étendre et prolonger l'initiative, comme je l'ai proposé dans une récente lettre aux présidents" turc, russe et ukrainien. "Ces accords sont importants pour la sécurité alimentaire mondiale", a-t-il poursuivi, en soulignant que depuis l'entrée en vigueur de l'accord en juillet de l'année dernière "plus de 30 millions de tonnes de céréales" avaient été exportées. Auparavant, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé la prolongation de l'accord céréalier pour 60 jours. Conclu en juillet 2022, il arrivait à expiration jeudi soir. (Belga)