Kinepolis ouvre une salle IMAX à Liège

IMAX, du nom de l'entreprise canadienne qui l'a développée, est une technologie permettant de projeter des films en très haute qualité sur de très grands écrans. Le nouvel accord entre Kinepolis et IMAX Corporation prévoit la mise à niveau de deux salles et la création de six nouvelles, dont une à Liège. Le complexe de la Cité ardente rejoindra ainsi Bruxelles, première ville belge où Kinepolis a implémenté la technologie en 1988. Le manque de productions adaptées a cependant entraîné sa fermeture entre 2005 et 2016. Les choses ont changé, assure la porte-parole de Kinepolis. Les films proposés en IMAX à Bruxelles et Anvers sont désormais régulièrement les premiers à afficher complet. Outre Kinepolis, le groupe Pathé dispose lui d'un IMAX à Charleroi. (Belga)