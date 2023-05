La SNCB met un train arc-en-ciel sur les rails en signe de lutte contre l'homophobie

L'objectif de l'opération est de mettre en valeur de façon symbolique l'importance de l'inclusion et de la diversité. Le but est aussi de marquer le soutien de la SNCB à la lutte contre les discriminations homophobes et transphobes. En collaboration avec TrainbowBelgium, l'association LGBTQIA+ des chemins de fer belges, la SCNB illuminera également la gare de Bruxelles-Central et de Tournai aux couleurs de l'arc-en-ciel jusqu'au 22 mai, tandis que des drapeaux seront hissés au-dessus de plusieurs autres gares, comme celles d'Arlon, de Bruxelles-Nord, de Liège-Guillemins, de Mons et d'Ottignies. "En tant que l'un des plus grands employeurs de Belgique et nous adressant chaque jour à des centaines de milliers de voyageurs, nous souhaitons représenter au mieux la diversité de notre société", note Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. À cet égard, la société ferroviaire se félicite d'avoir développé un guide pour la transition du genre au travail, des campagnes de recrutement prônant la diversité, ainsi que des aménagements pour le handicap au travail. (Belga)