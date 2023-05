La VUB lance une procédure interne contre un professeur pour comportements abusifs

Une enquête préliminaire approfondie est en cours afin de rassembler tous les éléments pertinents en vue de la rédaction d'un rapport consultatif, sur base duquel le recteur Jan Danckaert décidera, ou non, de renvoyer l'affaire devant la commission disciplinaire. Le contenu des signalements n'a quant à lui pas été communiqué. "C'est pour ne pas porter préjudice aux résultats de la procédure", explique Nathalie Vlaemynck, porte-parole de la VUB. "C'est aussi dans l'intérêt d'un traitement correct et serein des plaintes". Les plaintes à l'encontre du professeur datent, pour certaines, de 2020. Plusieurs courriers et rapports avaient été envoyées aux autorités de l'université, et une première enquête avait été lancée, sans succès. Des plaintes avaient déjà été déposées en septembre dernier contre Elke Van Hoof, autre professeure à la VUB accusée de comportements abusifs. Celles-ci avaient provoqué l'ouverture de deux procédures internes à son encontre, après quoi l'université s'était engagée à "traiter au maximum chaque plainte de comportement abusif". Selon Mme Vlaemynck, cela implique d'aborder les cas d'abus passés et présents avec "fermeté, mais aussi avec la prudence nécessaire." En cela, la posture de l'université rejoint sa nouvelle politique "YANA" ("You Are Not Alone", "Vous n'êtes pas seul"), à travers laquelle M. Danckaert souhaite faire une priorité de la lutte contre les comportements inappropriés. "Toutes les universités sont confrontées à ce problème, mais nous, à la VUB, sommes déterminés à continuer sur le chemin que nous avons choisi", affirme-t-il. "C'est difficile, mais ce que les victimes ont traversé est bien pire." (Belga)