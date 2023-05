L'ambassadeur d'Allemagne convoqué après des perquisitions chez des journalistes turcs

"L'interpellation non justifiée de deux représentants du bureau de Francfort du journal Sabah est un acte visant à intimider et à harceler la presse turque", a réagi le ministère. Les journalistes ne sont pas en état d'arrestation, a démenti auprès de l'AFP le porte-parole du procureur de Darmstadt, en Allemagne. Des perquisitions ont été menées chez eux en lien avec la "diffusion dangereuse de données personnelles", a-t-il ajouté. L'incident survient trois jours après les élections présidentielle et législatives en Turquie. Les journalistes Ismail Erel et Cemil Albay travaillent pour le quotidien progouvernemental turc Sabah. Le journal a affirmé mercredi matin que ses journalistes avaient été arrêtés à la suite d'une plainte déposée contre eux par deux membres du mouvement du prédicateur musulman Fethullah Gülen. Ankara accuse le mouvement Gülen d'être derrière la tentative du coup d'État manqué de 2016. (Belga)