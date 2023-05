Le ministre des Télécommunications indonésien arrêté pour corruption

Le ministre a été interrogé plusieurs heures dans le bureau du procureur général avant d'en ressortir vêtu de la veste rose attribuée aux suspects de corruption et emmené en voiture vers un centre de détention de la capitale indonésienne Jakarta. Sur la base de notre enquête, "nous concluons qu'il y a assez d'éléments pour établir que le ministre est impliqué dans une affaire de corruption liée à (la construction) d'antennes relais" pour la téléphonie mobile, a déclaré un responsable du parquet, Kuntadi, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom. Le projet de construction d'antennes-relais était mené par une agence dépendante du ministre des Télécommunications et visait à permettre la connexion en 4G de zones isolées de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Le responsable du parquet n'a pas donné de détail sur le rôle présumé de Johnny Plate dans cette affaire. Les enquêteurs ont trouvé des irrégularités dans l'attribution des contrats à des sociétés indonésiennes et étrangères et ont déjà nommé cinq autres suspects, dont un responsable d'une filiale locale du géant des télécoms chinois Huawei. S'il est reconnu coupable, le ministre pourrait être condamné à une peine allant jusqu'à 20 ans de prison, selon la législation en vigueur. Plusieurs ministres ont été emprisonnés pour corruption en Indonésie ces dernières années. (Belga)