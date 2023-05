Les premiers rails "verts" posés sur le réseau ferroviaire d'ici l'été

L'entreprise allemande Saarstahl livrera, sur les quatre prochaines années, 2.800 kilomètres de rails, "ce qui contribuera à réduire les émissions de quelque 224.000 tonnes, soit l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle de 9.000 ménages moyens". Chaque année, Infrabel installe environ 500 kilomètres de nouveaux rails, a situé le CEO Benoit Gilson lors d'une conférence de presse à Schaerbeek. C'est là que seront acheminées les pièces en provenance d'une usine française du groupe allemand, avant d'être assemblées par segment de 300 mètres. La production est basée sur la valorisation de rails usagés. Le processus complet de fabrication génère des émissions de CO2 jusqu'à 70% inférieures à celles issues de ceux utilisant le minerai de fer et le charbon comme matières premières, a souligné le patron de Saarstahl, Karl-Ulrich Köhler. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a lui relevé que cette "approche environnementale et circulaire est aussi celle qui s'avère être la plus intéressante sur le plan économique". (Belga)