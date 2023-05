Les recommandations des "influenceurs" orientent les achats d'un quart des Belges

D'après le baromètre, 70% des Belges suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux. Un chiffre qui monte à 84% chez les jeunes de 16 à 24 ans. Bénéficiant d'une large visibilité, ces personnalités s'associent régulièrement à des marques pour promouvoir des produits ou des services. Dans un tel contexte, 41% des Belges ont été incités à faire des recherches sur un objet mis en avant, 33% ont commencé à suivre la marque sur les réseaux sociaux et 28% ont été jusqu'à réaliser un achat. Au-delà de cet impact commercial, les influenceurs agissent aussi sur le mode de vie des Belges, les enjoignant à adopter un comportement plus sain. Parmi les 16-24 ans, 37% ont commencé à faire plus de sport et 28% ont commencé à manger plus sainement après avoir reçu des conseils sur les réseaux sociaux. Au sein de la population belge, Instagram arrive en tête des plateformes favorites, avec 70% d'utilisation quotidienne parmi les personnes interrogées. Suivent Facebook, (69 %), WhatsApp (66 %), Messenger (65 %) et YouTube (61 %). Chez les jeunes, on retrouve également SnapChat et TikTok dans la liste des réseaux sociaux préférés. Bien que les jeunes soient des utilisateurs fréquents de ces médias, 65% d'entre eux se sont déjà mobilisés pour limiter leur utilisation, en supprimant certaines applications, en réduisant le nombre de comptes suivis ou encore en utilisant des minuteries. (Belga)