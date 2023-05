Les syndicats de la Croix-Rouge Humanitaire déposent un préavis de grève

Les syndicats dénoncent notamment l'abandon des mesures négociées entre le personnel et la direction ces deux dernières années pour les compensations autour du déménagement du siège social d'Uccle à Namur. Lors d'un conseil d'entreprise en février avec la nouvelle direction, les travailleurs ont appris qu'aucun budget n'était prévu pour le déménagement. La direction leur propose le remboursement de l'abonnement social à 100 %, déjà d'application depuis plusieurs années selon les syndicats, le remboursement du parking pour ceux qui viennent en voiture et 3 jours de congés par an pendant 3 ans, loin d'être suffisants, d'après les représentants syndicaux. Par ailleurs, les travailleurs auraient été invités à signer un avenant à leur contrat pour le changement de lieu de travail au lieu d'une convention collective de travail avant le 31 mai, sinon ceux-ci seront licenciés sans indemnité, avance le communiqué. "La concertation sociale n'est pas respectée. Les travailleurs se sentent dénigrés et se demandent où sont les valeurs prônées par la Croix-Rouge Humanitaire", déplorent les syndicats. Les travailleurs s'inquiètent par ailleurs de la situation financière de l'ONG et s'interrogent sur l'avenir des centres de secours. Au mois d'octobre, une mobilisation et une grève avaient notamment permis l'obtention d'un moratoire sur la fermeture annoncée des centres d'Ampsin et de Libramont. En outre, les syndicats dénoncent des retours du terrain évoquant un management oppressant et menaçant envers ses collaborateurs. Les licenciements, départs volontaires et envois d'avertissements augmenteraient, en même temps que le nombre de travailleurs en burn-out. Les représentants syndicaux ont convoqué leur directeur pour une rencontre le 23 mai à Uccle. (Belga)