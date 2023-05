Namur en Mai débute jeudi et proposera plus de 100 spectacles en trois jours

Namur en Mai se réappropriera l'espace public jeudi, vendredi et samedi. L'affiche comprendra trois cabarets et une soixantaine de compagnies de théâtre, cirque, magie, musique, danse et d'humour. Près de 60% des spectacles seront gratuits. Après avoir investi la Confluence l'an dernier, le festival fera également son retour sur la place Maurice Servais, récemment réhabilitée. "Nous y avons installé une fête foraine, avec la volonté de créer une ambiance du début du vingtième siècle, et plus précisément des années 20", a expliqué l'organisateur Samuel Chappel. "Occuper plus de places dans le cœur de la ville nous permet d'étaler les différentes activités et représentations. Les artistes auront plus de visibilité et le public pourra mieux respirer", a-t-il conclu. En 2022, Namur en Mai avait accueilli 245.000 visiteurs et s'attend à la même affluence. (Belga)