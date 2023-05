Pensions parlementaires - Le PTB réclame le remboursement des montants trop perçus

Le 19 avril dernier, le Bureau de la Chambre et l'asbl "caisse de pensions des députés" ont approuvé une proposition de la présidente Eliane Tillieux (PS) de limiter la pension des députés au plafond Wijninckx, qui limite le montant des pensions publiques les plus élevées. Le PTB, dans l'opposition, juge cette mesure insuffisante et réclame le remboursement du trop perçu. Selon les communistes, qui se basent sur deux avis juridiques transmis à la Chambre, les mécanismes d'exonération insérés dans le règlement de pension des députés afin de pouvoir dépasser le plafond Wijninckx sont illégaux depuis 2011. Le règlement de pension des députés prévoit deux mécanismes d'exonération permettant de dépasser le plafond Wijninckx. D'une part, l'application d'une rente fictive de 20 % qui serait le produit des cotisations personnelles des députés permet de dépasser le plafond Wijninckx à concurrence de 20 % du montant de la pension. D'autre part, ce montant de 1.562,68 euros (20 % du plafond Wijninckx) n'est pas pris en considération pour vérifier le respect de ce plafond en cas de cumul de la pension de député avec une autre pension. Concrètement, les députés peuvent ainsi dépasser de 20% le montant maximum de 7.813 euros bruts en tenant compte des droits à pension accumulés dans d'autres emplois. Het Laatste Nieuws écrivait mercredi matin qu'au moins 85 députés pensionnés et huit veuves reçoivent une pension supérieure de 20% au plafond légal. Le quotidien s'est appuyé sur une enquête des Services de la Chambre, qui a été envoyée à 600 anciens députés. Soixante d'entre eux n'ont pas répondu. Le chiffre de 85 est peut-être une sous-estimation. (Belga)