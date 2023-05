Procès des attentats à Bruxelles - Des témoins de moralité attendus au procès mercredi

De premiers témoins de moralité des accusés - les parents et les frères et sœurs d'Oussama Atar - étaient attendus mardi, mais ils ne se sont pas présentés. Ce sera le cas également pour la famille de Mohamed Abrini mercredi. Les proches de cet accusé ont décliné l'invitation de la cour à venir décrire la personnalité de celui qui a fait demi-tour à l'aéroport de Zaventem le 22 mars 2016, abandonnant sa bombe dans le hall des départs. Une ex-petite amie d'Abrini est également citée à comparaître, mais elle a envoyé à la cour un certificat médical. Elle a fait savoir qu'elle était traumatisée et que son état mental ne lui permettait pas de témoigner. L'ex-fiancée de cet accusé et certains de ses amis sont aussi sur la liste des témoins mercredi, mais leur venue reste un point d'interrogation. Selon les procureurs, Mohamed Abrini avait écrit une lettre à son ex-fiancée, qui pourrait être un testament, mais l'homme nie l'avoir écrite. Mercredi après-midi, des témoins de moralité pour Ali El Haddad Asufi sont attendus. Il s'agit de sa famille et d'un de ses amis d'enfance. (Belga)