Saint-Josse rejoint la grogne concernant la réforme des collectes de poubelles

Selon elle, ce sont pas moins de 90% des poubelles sur le territoire communal qui n'ont pas été ramassées. Elle réclame un meilleur accompagnement des habitants et commerçants de la part de l'agence Bruxelles-Propreté. Elle demande aussi des collectes de rattrapage pendant un mois, le temps que les nouveaux rythmes soient pleinement intégrés. A la veille du carnaval de Saint-Josse, la question de la propreté des rues revêt une importance toute particulière pour la commune. Saint-Josse-ten-Noode est la commune la plus densément peuplée de la capitale, avec plus de 23.000 habitants par kilomètre carré en 2022. Depuis lundi, une nouvelle réforme concernant la collecte des déchets est entrée en application à Bruxelles, entrainant entre autres une modification des horaires de sortie des poubelles et des ramassages. Le changement n'a pas été intégré par une part de la population bruxelloise, qui a déposé ses déchets selon l'ancien horaire, entrainant une accumulation de sacs poubelles dans plusieurs communes. (Belga)