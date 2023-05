TC Charleroi - Le procès a repris dans l'affaire du décès d'un bébé de 3 mois dans une crèche à Charleroi

Le 9 mai 2016, un nourrisson de 3 mois a perdu la vie au sein de la crèche Dourlet. L'enquête, qui a duré plus de cinq ans, a conduit à l'inculpation de trois puéricultrices de la crèche, qui doivent répondre de non-assistance à personne en danger. Ces dernières contestent la non-assistance à personne en danger. L'enfant s'est endormi vers 13h00 et son décès a été constaté peu avant 16h00. L.F., l'une des prévenues, avait reconnu avoir donné le biberon à l'enfant et l'avoir placé dans son lit sur le dos. "Vers 15h15, j'ai été voir la petite et elle était couchée sur le ventre. La première prévenue, S.V., m'a dit qu'elle avait placé le bébé sur le ventre", avait expliqué L.F. S.V., la deuxième prévenue contestait être la personne qui a placé l'enfant sur le ventre. D.D., la dernière prévenue, affirmait, elle, que S.V. a indiqué être celle qui a placé le bébé sur le ventre lors d'une discussion. Le 11 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Charleroi avait sollicité un report du dossier pour envisager la possibilité d'une requalification des faits en délaissement envers une personne vulnérable, privation de soins ou homicide involontaire, compte tenu des explications fournies par les trois prévenues. Peu après 09h00, le procès prévu pour plus de cinq heures a repris devant le tribunal correctionnel de Charleroi. (Belga)