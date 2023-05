TC Liège - Le violeur d'une sexagénaire condamné à 40 mois avec sursis partiel

Le 3 juin 2020, le prévenu avait été reçu chez une dame qui était la grand-mère de l'un de ses amis et qui avait accepté de le rencontrer pour revenir sur une dispute qu'il avait eue avec son petit-fils. Durant la rencontre, le prévenu avait basculé la victime sur un divan et l'avait déshabillée de force avant de la violer. Sous la pression de sa famille, la victime avait décidé de retirer la plainte initialement déposée et avait affirmé qu'elle se serait contentée d'excuses. Le prévenu avait alors nié avoir commis les faits et avait soutenu que la victime souffrait de folie. L'enquête avait ensuite confondu le prévenu grâce à des analyses ADN réalisées sur les vêtements de la victime. D'abord jugé par défaut, le prévenu avait été condamné pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle à une peine de 40 mois de prison ferme. Dans la procédure d'opposition au jugement, le tribunal a prononcé la même sanction contre le prévenu, mais l'a assortie d'un sursis partiel, portant sur un an. (Belga)