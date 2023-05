Tour d'Italie - Andrea Vendrame abandonne après un test positif au coronavirus

Vendrame, 28 ans, a terminé deux fois dans le top 10 cette année dans le Giro lors de la 3e et la 5e étape. En 2021, il avait décroché sa seule victoire sur le Tour d'Italie, remportant la 12e étape. L'Italien est le sixième coureur à devoir abandonner ce mercredi à cause du coronavirus après les quatre coureurs de Soudal Quick-Step Louis Vervaeke, l'Italien Matteo Cattaneo et les Tchèques Jan Hirt et Josef Cerny et l'Italien Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia) (Belga)