Tour d'Italie - Jonathan Caicedo et Natnael Tesfatsion, malades, abandonnent avant la 11e étape

Caicedo, 30 ans, souffre d'un virus mais n'est pas contaminé au coronavirus, a communiqué son équipe. L'Equatorien va rentrer chez lui dans la journée pour récupérer. Il avait remporté une étape du Giro en 2020. Tesfatsion, 23 ans, souffre, lui, de symptômes grippaux, a confirmé Trek-Segafredo avant le départ de la 11e étape. Le coureur de 23 ans participait à son troisième Giro. Plus tôt mercredi, six coureurs avaient déjà été contraints à l'abandon à cause d'un test positif au coronavirus, dont quatre chez Soudal Quick-Step avec Louis Vervaeke, l'Italien Matteo Cattaneo et les Tchèques Jan Hirt et Josef Cerny. (Belga)