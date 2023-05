Tour d'Italie - Laurenz Rex "heureux d'avoir montré ce dont il est capable" après un numéro en solitaire

À 23 ans, Rex n'est pas épargné par le climat sur son premier grand Tour. "Mon profil de coureurs des classiques m'offre une bonne résistance face à ces conditions", a commenté le 9e du dernier Paris-Roubaix. "Malgré tout, j'ai énormément souffert toute la journée hier. J'ai même été l'un des premiers lâchés du peloton. C'était mentalement difficile, mais le soutien de l'équipe m'a aidé à comprendre que ce genre de jour sans n'est pas inhabituel sur un grand Tour." Mercredi, Laurenz Rex a sorti un grand numéro sur les routes du Giro. Il est parti, avec cinq autres coureurs, dès le départ réel de la onzième étape à Camaiore, pour plus de 200 kilomètres contre le peloton. "Je me sentais revigoré ce matin, j'ai attaqué dès le début de l'étape avec des jambes aussi bonnes qu'en première semaine. Mais le peloton ne nous a pas laissé de champ libre, un écart qui oscillait entre deux à trois minutes toute la journée, ce qui a rendu la tâche encore plus ardue pour notre échappée." Le coureur d'Intermarché-Circus-Wanty est alors parti en solitaire, dans les vingt derniers kilomètres, tenant l'écart pendant une quinzaine de bornes. "Je suis heureux d'avoir montré ce dont je suis capable pour la première fois sur ce Giro. Je vais profiter du massage et d'une bonne nuit de sommeil, dans l'espoir de ne pas trop payer cette journée demain et d'ensuite poursuivre notre lutte pour la victoire d'étape." (Belga)