Tour d'Italie - "Pas de blessures importantes" pour Primoz Roglic d'après son équipe Jumbo-Visma

Roglic est tombé dans un virage glissant à environ 70 kilomètres de l'arrivée à Tortona, en même temps que le porteur du maillot rose Geraint Thomas et son coéquipier Tao Geoghegan Hart, entre autres. Selon Thomas, le leader britannique d'INEOS Grenadiers qui est allé voir Roglic après le passage sur la ligne, le Slovène souffrait d'une blessure superficielle. "Je l'ai vu après l'arrivée et sa hanche n'avait pas bonne mine", a-t-il expliqué. Selon Jumbo-Visma, le Slovène n'a pas subi de blessures graves. "Ce n'est pas de chance que Primoz ait été impliqué dans cette chute aujourd'hui, mais nous devons nous estimer heureux qu'il n'ait pas subi de blessures importantes", a déclaré le manager de l'équipe, Addy Engels, dans une communication officielle de l'équipe. Primoz Roglic occupe toujours la deuxième place du classement, à deux secondes du maillot rose. Son plus proche poursuivant, Tao Geoghegan Hart, a dû abandonner sur chute. Le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) prend sa place sur le podium. (Belga)