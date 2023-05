Tour d'Italie - Soudal Quick-Step perd Vervaeke, Cattaneo, Hirt et Cerny, tous positifs au coronavirus

"Après le test positif de Remco (Evenepoel, ndlr.), dimanche soir, deux autres coureurs ne se sentaient pas bien lundi matin mais les résultats des tests antigéniques étaient négatifs. Des tests PCR ont été réalisés sur les sept coureurs restants et quatre sont revenus positifs.Nous continuerons à surveiller et à mettre en œuvre notre protocole de test sur les trois coureurs et le staff qui restent en course", a déclaré Toon Cruyt, le médecin de l'équipe, cité dans le communiqué. (Belga)