Un premier trimestre "solide" pour IBA

Le carnet de commandes s'établit à 1,3 milliard d'euros, avec près de 65 projets d'équipement en cours d'installation en 2023. "IBA a bien commencé l'année dans l'ensemble de ses activités, avec la poursuite de l'accent mis sur la conversion du carnet de commandes, et nous restons confiants quant à l'élan positif d'IBA pour 2023", se réjouit Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA. "Notre pipeline est solide en protonthérapie dans toutes les régions du monde. De plus, nous continuons de constater un intérêt significatif au sein de notre activité Industrial Solutions". Cette dynamique de "bonnes performances" devrait se poursuivre jusqu'à fin 2023 et au-delà, selon la société néo-louvaniste. Malgré la situation géopolitique actuelle et les incertitudes économiques, "les services en croissance génèrent des revenus continus et une trésorerie élevée", ponctue IBA. (Belga)