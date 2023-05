Une Bible hébraïque millénaire vendue pour un montant record de 38,1 millions de dollars

Le Codex Sassoon a été acheté par l'ambassadeur Alfred H. Moses de Washington DC et une famille au nom d'une organisation américaine, American Friends of ANU, et sera offert au Musée du peuple juif de l'ANU à Tel Aviv. Le montant de la vente dépasse celui du Codex Leicester de Léonard de Vinci, qui avait été adjugé à 30,8 millions de dollars en 1994. La Bible hébraïque compte 792 pages et constitue depuis longtemps l'une des pierres angulaires des civilisations et des communautés du monde entier. C'est le livre le plus influent de l'histoire de l'humanité, affirme Sotheby's. (Belga)