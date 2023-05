Une nouvelle étape en vue de la construction d'une Maison bruxelloise de l'Autisme

Le gouvernement bruxellois avait donné son feu vert, fin septembre 2022, pour l'installation de la future Maison bruxelloise de l'Autisme dans le nouveau quartier de Usquare.brussels, sur l'ancien site des Casernes, à Ixelles. Le site de la Future Maison bruxelloise de l'Autisme est composé d'un ensemble de bâtiments existants à rénover totalisant environ 1.035 m² de superficie. Le reste du site fera également peau neuve. Les travaux de rénovation ont déjà été lancés et se termineront en 2028. Ikls donneront naissance à un nouveau quartier "vert, convivial, inclusif et abordable", a rappelé mercredi le cabinet de M. Vervoort, à l'initiative dans ces dossiers. Au programme, des équipements universitaires, un fablab, des logements étudiants et familiaux publics, une nouvelle halle alimentaire qui cohabiteront avec la future Maison de l'Autisme. Le bureau d'architecture CENTRAL sera encadré par un comité stratégique composé des différents partenaires impliqués dans le projet à savoir la COCOF, la COCOM, les ministres de tutelle et la SAU en sa qualité de maître d'ouvrage du projet. Il s'appuiera également sur un comité d'usagers dans le cadre d'un processus participatif afin de s'assurer que le projet réponde au mieux aux attentes des futurs usagers (les personnes autistes, les familles, les aidants-proches, les associations, ou encore les professionnels). L'étude de programmation architecturale durera six mois. La SAU lancera ensuite un marché pour la désignation d'une équipe qui sera en charge de la conception architecturale et technique du projet. (Belga)