ATP Rome - Daniil Medvedev en demi-finales après avoir surclassé Yannick Hanfmann

En quarts de finale, Daniil Medvedev, 3e mondial, a dominé Hanfmann, 101e à l'ATP et issu des qualifications, en deux manches, sur un double 6-2 en une heure et 20 minutes de jeu. Hanfmann, 31 ans, avait éliminé l'Américain Taylor Fritz, 9e mondial et tête de série N.9, au deuxième tour puis le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.6, vainqueur cette année à Monte-Carlo, en huitièmes de finale. L'Allemand disputait son premier quart de finale dans un Masters 1000. Pour une place en finale, Medvedev, vainqueur du Masters 1000 de Miami cette année, affrontera le vainqueur du dernier quart de finale entre le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.5, et le Croate Borna Coric, 16e mondial et tête de série N.15. Le Russe, qui n'avait jamais gagné un match sur la terre battue romaine lors de ses trois participations précédentes à Rome (2018, 2019 et 2021), confirme son aisance nouvelle sur l'ocre cette année avec cette quatrième victoire, en ayant lâché un seul set en route. Avec cette qualification pour le dernier carré, Medvedev égale sa meilleure performance sur terre dans un Masters 1000 (catégorie juste en-dessous les Grands chelems), avec la demi-finale disputée à Monte-Carlo en 2019. Jeudi, le Serbe Novak Djokovic, tenant du titre et N.1 mondial, avait été éliminé en quarts de finale par le Danois Holger Rune, 7e mondial et tête de série N.7. (Belga)