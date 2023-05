Challenger de Turin - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale

Leurs deux premières rencontres ont été reportées depuis deux jours en raison des conditions pluvieuses dans le nord de l'Italie. Jeudi, Sander Gillé (ATP 41 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 42), 29 ans, se sont inclinés au deuxième tour (8es de finale) contre l'Uruguayen Ariel Behar (TAP 62) et le Tchèque Adam Pavlasek (ATP 85) 6-4, 3-6 et 10/2 au super jeu décisif. La partie a duré une heure et 14 minutes. La paire belge de Coupe Davis avaient battu en entrée mercredi les jumeaux serbes Ivan Sabanov (ATP 114) et Matej Sabanov (ATP 117) 7-6 (10/8) et 6-3. (Belga)